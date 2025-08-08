La polizia di stato della questura Bat ha recuperato e restituito un’autovettura rubata a una turista tedesca, grazie alla collaborazione con i carabinieri di Polignano a Mare e all’utilizzo del sistema Gps installato sul veicolo. L’operazione, condotta in tempi brevi, dimostra l’efficacia del coordinamento tra le forze dell’ordine.

Il veicolo apparteneva a una cittadina tedesca in vacanza in Italia con la propria famiglia, che aveva scelto Polignano a Mare come meta per le vacanze estive. L’auto era stata rubata nella stessa giornata in cui la famiglia si trovava nella località del Barese.

Immediatamente dopo essersi accorta del furto, la signora si è recata presso la stazione dei carabinieri di Polignano a Mare per sporgere denuncia, fornendo agli investigatori un elemento prezioso: le ultime coordinate Gps rilevate dal sistema di localizzazione installato a bordo del veicolo, che ne indicavano la presenza nel territorio del comune di Andria.

La pronta segnalazione dei carabinieri alla sala operativa della questura Bat ha permesso di attivare tempestivamente una volante. Gli operatori di polizia, recatisi sul luogo indicato dalle coordinate satellitari, hanno rinvenuto l’autovettura e, dopo aver espletato gli accertamenti di rito, hanno provveduto alla restituzione alla legittima proprietaria.

L’episodio conferma l’efficacia del coordinamento operativo tra le forze dell’ordine, elemento fondamentale per la tutela della sicurezza e la rapida risoluzione di eventi critici che coinvolgono anche i turisti presenti sul territorio.

La sinergia tra polizia di stato e carabinieri ha consentito, in tempi rapidi, non solo di recuperare un bene sottratto, ma anche di restituire serenità a una famiglia straniera in vacanza nel territorio pugliese, rafforzando il senso di sicurezza e fiducia nelle istituzioni.

L’operazione sottolinea inoltre l’importanza dei moderni sistemi di localizzazione satellitare come strumento di supporto alle indagini delle forze dell’ordine, permettendo interventi mirati e tempestivi anche quando i crimini vengono commessi in località diverse da quelle in cui vengono segnalati.