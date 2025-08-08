Inizio in casa contro il Ferrandina e poi sarà subito tempo di derby della BAT questa volta però al “Puttilli” di Barletta. Ecco il calendario 2025/26 del girone H di serie D pubblicato poco fa dalla Lega Nazionale Dilettanti. Calendario che entrerà subito nel vivo per la squadra di Scaringella chiamata già nelle prime giornate a confrontarsi con Paganese, Martina e Gravina sino alla trasferta a Fasano di ottobre e la chiusura contro il Pompei in trasferta del girone d’andata. Ultima giornata di campionato, invece, casalinga contro i campani mentre il derby di ritorno è previsto per l’11 gennaio allo stadio “Degli Ulivi”.

FIDELIS ANDRIA FERRANDINA 07/09/2025 15:00 1A STADIO DEGLI ULIVI ANDRIA
BARLETTA FIDELIS ANDRIA 14/09/2025 15:00 2A COMUNALE C. PUTTILLI BARLETTA
FIDELIS ANDRIA PAGANESE 21/09/2025 15:00 3A STADIO DEGLI ULIVI ANDRIA
MARTINA FIDELIS ANDRIA 24/09/2025 15:00 4A COMUNALE “G.D. TURSI” MARTINA FRANCA
FIDELIS ANDRIA GRAVINA 28/09/2025 15:00 5A STADIO DEGLI ULIVI ANDRIA
REAL NORMANNA FIDELIS ANDRIA 05/10/2025 15:00 6A COMUNALE “A. BISCEGLIA” AVERSA
FIDELIS ANDRIA FLEGREA PUTEOLANA 12/10/2025 15:00 7A STADIO DEGLI ULIVI ANDRIA
CITTA DI FASANO FIDELIS ANDRIA 19/10/2025 15:00 8A COMUNALE “VITO CURLO” FASANO
FIDELIS ANDRIA NARDO’ 26/10/2025 14:30 9A STADIO DEGLI ULIVI ANDRIA
HERACLEA FIDELIS ANDRIA 02/11/2025 14:30 10A COMUNALE “PINO ZACCHERIA” FOGGIA
FIDELIS ANDRIA AFRAGOLESE 09/11/2025 14:30 11A STADIO DEGLI ULIVI ANDRIA
TAURUS ACERRANA FIDELIS ANDRIA 16/11/2025 14:30 12A COMUNALE “ARCOLEO” ACERRA
FRANCAVILLA FIDELIS ANDRIA 23/11/2025 14:30 13A STADIO “N. FITTIPALDI” FRANCAVILLA SUL SINNI
FIDELIS ANDRIA VIRTUS FRANCAVILLA 30/11/2025 14:30 14A STADIO DEGLI ULIVI ANDRIA
SARNESE FIDELIS ANDRIA 07/12/2025 14:30 15A COMUNALE “FELICE SQUITIERI” SARNO
FIDELIS ANDRIA MANFREDONIA 14/12/2025 14:30 16A STADIO DEGLI ULIVI ANDRIA
POMPEI FIDELIS ANDRIA 21/12/2025 14:30 17A P. NOVI ANGRI
FERRANDINA FIDELIS ANDRIA 04/01/2026 14:30 1R CAMPO SANTA MARIA FERRANDINA
FIDELIS ANDRIA BARLETTA 11/01/2026 14:30 2R STADIO DEGLI ULIVI ANDRIA
PAGANESE FIDELIS ANDRIA 18/01/2026 14:30 3R COMUNALE “MARCELLO TORRE” PAGANI
FIDELIS ANDRIA MARTINA 25/01/2026 14:30 4R STADIO DEGLI ULIVI ANDRIA
GRAVINA FIDELIS ANDRIA 01/02/2026 14:30 5R COMUNALE “STEFANO VICINO” GRAVINA IN PUGLIA
FIDELIS ANDRIA REAL NORMANNA 08/02/2026 14:30 6R STADIO DEGLI ULIVI ANDRIA
FLEGREA PUTEOLANA FIDELIS ANDRIA 15/02/2026 14:30 7R COMUNALE “VITTORIO PAPA” CARDITO
FIDELIS ANDRIA CITTA DI FASANO 22/02/2026 14:30 8R STADIO DEGLI ULIVI ANDRIA
NARDO’ FIDELIS ANDRIA 01/03/2026 14:30 9R STADIO COM. GIOVANNI PAOLO II NARDO’
FIDELIS ANDRIA HERACLEA 08/03/2026 14:30 10R STADIO DEGLI ULIVI ANDRIA
AFRAGOLESE FIDELIS ANDRIA 22/03/2026 14:30 11R CAMPO “L.MOCCIA” AFRAGOLA
FIDELIS ANDRIA TAURUS ACERRANA 29/03/2026 15:00 12R STADIO DEGLI ULIVI ANDRIA
FIDELIS ANDRIA FRANCAVILLA 02/04/2026 15:00 13R STADIO DEGLI ULIVI ANDRIA
VIRTUS FRANCAVILLA FIDELIS ANDRIA 12/04/2026 15:00 14R COMUNALE “GIOVANNI PAOLO II” FRANCAVILLA FONTANA
FIDELIS ANDRIA SARNESE 19/04/2026 15:00 15R STADIO DEGLI ULIVI ANDRIA
MANFREDONIA FIDELIS ANDRIA 26/04/2026 15:00 16R COMUNALE “MIRAMARE” MANFREDONIA
FIDELIS ANDRIA POMPEI 03/05/2026 15:00 17R STADIO DEGLI ULIVI ANDRIA

