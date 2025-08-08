Inizio in casa contro il Ferrandina e poi sarà subito tempo di derby della BAT questa volta però al “Puttilli” di Barletta. Ecco il calendario 2025/26 del girone H di serie D pubblicato poco fa dalla Lega Nazionale Dilettanti. Calendario che entrerà subito nel vivo per la squadra di Scaringella chiamata già nelle prime giornate a confrontarsi con Paganese, Martina e Gravina sino alla trasferta a Fasano di ottobre e la chiusura contro il Pompei in trasferta del girone d’andata. Ultima giornata di campionato, invece, casalinga contro i campani mentre il derby di ritorno è previsto per l’11 gennaio allo stadio “Degli Ulivi”.
|FIDELIS ANDRIA
|FERRANDINA
|07/09/2025
|15:00
|1A
|STADIO DEGLI ULIVI
|ANDRIA
|BARLETTA
|FIDELIS ANDRIA
|14/09/2025
|15:00
|2A
|COMUNALE C. PUTTILLI
|BARLETTA
|FIDELIS ANDRIA
|PAGANESE
|21/09/2025
|15:00
|3A
|STADIO DEGLI ULIVI
|ANDRIA
|MARTINA
|FIDELIS ANDRIA
|24/09/2025
|15:00
|4A
|COMUNALE “G.D. TURSI”
|MARTINA FRANCA
|FIDELIS ANDRIA
|GRAVINA
|28/09/2025
|15:00
|5A
|STADIO DEGLI ULIVI
|ANDRIA
|REAL NORMANNA
|FIDELIS ANDRIA
|05/10/2025
|15:00
|6A
|COMUNALE “A. BISCEGLIA”
|AVERSA
|FIDELIS ANDRIA
|FLEGREA PUTEOLANA
|12/10/2025
|15:00
|7A
|STADIO DEGLI ULIVI
|ANDRIA
|CITTA DI FASANO
|FIDELIS ANDRIA
|19/10/2025
|15:00
|8A
|COMUNALE “VITO CURLO”
|FASANO
|FIDELIS ANDRIA
|NARDO’
|26/10/2025
|14:30
|9A
|STADIO DEGLI ULIVI
|ANDRIA
|HERACLEA
|FIDELIS ANDRIA
|02/11/2025
|14:30
|10A
|COMUNALE “PINO ZACCHERIA”
|FOGGIA
|FIDELIS ANDRIA
|AFRAGOLESE
|09/11/2025
|14:30
|11A
|STADIO DEGLI ULIVI
|ANDRIA
|TAURUS ACERRANA
|FIDELIS ANDRIA
|16/11/2025
|14:30
|12A
|COMUNALE “ARCOLEO”
|ACERRA
|FRANCAVILLA
|FIDELIS ANDRIA
|23/11/2025
|14:30
|13A
|STADIO “N. FITTIPALDI”
|FRANCAVILLA SUL SINNI
|FIDELIS ANDRIA
|VIRTUS FRANCAVILLA
|30/11/2025
|14:30
|14A
|STADIO DEGLI ULIVI
|ANDRIA
|SARNESE
|FIDELIS ANDRIA
|07/12/2025
|14:30
|15A
|COMUNALE “FELICE SQUITIERI”
|SARNO
|FIDELIS ANDRIA
|MANFREDONIA
|14/12/2025
|14:30
|16A
|STADIO DEGLI ULIVI
|ANDRIA
|POMPEI
|FIDELIS ANDRIA
|21/12/2025
|14:30
|17A
|P. NOVI
|ANGRI
|FERRANDINA
|FIDELIS ANDRIA
|04/01/2026
|14:30
|1R
|CAMPO SANTA MARIA
|FERRANDINA
|FIDELIS ANDRIA
|BARLETTA
|11/01/2026
|14:30
|2R
|STADIO DEGLI ULIVI
|ANDRIA
|PAGANESE
|FIDELIS ANDRIA
|18/01/2026
|14:30
|3R
|COMUNALE “MARCELLO TORRE”
|PAGANI
|FIDELIS ANDRIA
|MARTINA
|25/01/2026
|14:30
|4R
|STADIO DEGLI ULIVI
|ANDRIA
|GRAVINA
|FIDELIS ANDRIA
|01/02/2026
|14:30
|5R
|COMUNALE “STEFANO VICINO”
|GRAVINA IN PUGLIA
|FIDELIS ANDRIA
|REAL NORMANNA
|08/02/2026
|14:30
|6R
|STADIO DEGLI ULIVI
|ANDRIA
|FLEGREA PUTEOLANA
|FIDELIS ANDRIA
|15/02/2026
|14:30
|7R
|COMUNALE “VITTORIO PAPA”
|CARDITO
|FIDELIS ANDRIA
|CITTA DI FASANO
|22/02/2026
|14:30
|8R
|STADIO DEGLI ULIVI
|ANDRIA
|NARDO’
|FIDELIS ANDRIA
|01/03/2026
|14:30
|9R
|STADIO COM. GIOVANNI PAOLO II
|NARDO’
|FIDELIS ANDRIA
|HERACLEA
|08/03/2026
|14:30
|10R
|STADIO DEGLI ULIVI
|ANDRIA
|AFRAGOLESE
|FIDELIS ANDRIA
|22/03/2026
|14:30
|11R
|CAMPO “L.MOCCIA”
|AFRAGOLA
|FIDELIS ANDRIA
|TAURUS ACERRANA
|29/03/2026
|15:00
|12R
|STADIO DEGLI ULIVI
|ANDRIA
|FIDELIS ANDRIA
|FRANCAVILLA
|02/04/2026
|15:00
|13R
|STADIO DEGLI ULIVI
|ANDRIA
|VIRTUS FRANCAVILLA
|FIDELIS ANDRIA
|12/04/2026
|15:00
|14R
|COMUNALE “GIOVANNI PAOLO II”
|FRANCAVILLA FONTANA
|FIDELIS ANDRIA
|SARNESE
|19/04/2026
|15:00
|15R
|STADIO DEGLI ULIVI
|ANDRIA
|MANFREDONIA
|FIDELIS ANDRIA
|26/04/2026
|15:00
|16R
|COMUNALE “MIRAMARE”
|MANFREDONIA
|FIDELIS ANDRIA
|POMPEI
|03/05/2026
|15:00
|17R
|STADIO DEGLI ULIVI
|ANDRIA