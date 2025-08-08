L’8 agosto ricorre la Giornata del Sacrificio del lavoro italiano nel mondo, istituita con direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri nel 2001 in memoria della tragedia di Marcinelle, avvenuta l’8 agosto del 1956 nella miniera di carbone Bois du Cazier di Marcinelle, in Belgio, dove persero la vita 262 persone delle 275 presenti, di cui 136 lavoratori italiani.
Anche il Comune di Andria si associa al ricordo in questa giornata di tutti i connazionali caduti sul lavoro in Italia e all’estero, accogliendo l’invito della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le Onorificenze a celebrare il ricordo di questa giornata, nel rispetto dei valori affermati dall’articolo 1 della Costituzione.