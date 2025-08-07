Sarà completato in giornata il trasferimento delle salme di Antonio Porro, Vincenzo Mantovani e Sandro Abruzzese dall’istituto di medicina legale del Policlinico di Bari ad Andria prima dei funerali e del lutto cittadino previsto per domani venerdì 8 agosto. Alle ore 11, infatti, si svolgeranno in forma congiunta le esequie all’interno della Cattedrale andriese dopo una tragedia che ha profondamente scosso l’intera comunità. La morte dei tre ciclisti del gruppo sportivo cicloamatoriale Avis di Andria investiti da una vettura nella mattinata di domenica scorsa sulla SP231 nei pressi di Terlizzi, ha lasciato sgomenti familiari, conoscenti e più in generale i tanti che anche non conoscendo direttamente Antonio, Vincenzo e Sandro, hanno condiviso questa tragedia.

Per questa ragione è in corso una importante organizzazione per far si che non ci siano problemi con l’alto afflusso di gente previsto proprio in occasione dell’ultimo saluto. Completate nel frattempo a Bari tutte le indagini autoptiche che hanno evidenziato come il decesso sia arrivato per tutti e tre a causa dei gravi traumatismi, fratture e lesioni agli organi interni. In corso ancora ulteriori accertamenti che riguardano le divise indossate ed altri reperti recuperati sul luogo dell’incidente. L’indagine è per omicidio stradale plurimo ed unico indagato è il 30enne originario di Corato me residente a Ruvo che domenica mattina era alla guida della Lancia Delta diretto a Bari prima dell’impatto con i tre ciclisti all’altezza di Terlizzi. Le attività di indagine coordinate dalla Procura di Trani proseguono per far luce sulla esatta dinamica anche con l’ausilio di figure tecniche.

Ma domani, venerdì, sarà il giorno dell’ultimo saluto a Vincenzo, Antonio e Sandro. La città si stringerà attorno ai familiari per una nuova tragedia che segnerà inevitabilmente la comunità.