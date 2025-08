Si è tenuta oggi, mercoledì 6 agosto 2025, alle ore 10:00, presso la Questura di Barletta Andria Trani, la conferenza stampa per la presentazione ufficiale della Convenzione stipulata tra l’A.S.L. BAT e l’O.d.V. Gruppo di Volontariato e Protezione Civile dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato – Trani.

L’accordo prevede l’attivazione di un servizio di accoglienza, informazione ed orientamento dell’utenza nei reparti e negli ambulatori, presso gli ospedali “Dimiccoli” di Barletta, “Vittorio Emanuele” di Bisceglie e “Bonomo” di Andria. Questo servizio sarà garantito grazie all’impegno del personale volontario dell’A.N.P.S. di Trani.

L’iniziativa, di forte valenza sociale, nasce con l’obiettivo di migliorare l’accesso e l’accoglienza nelle strutture sanitarie, garantendo maggiore supporto e assistenza ai cittadini, in particolare alle fasce più fragili della popolazione. Le attività si svolgeranno dal lunedì al venerdì (esclusi pre-festivi e festivi) con orari specifici per ciascun presidio ospedaliero: dalle 8:30 alle 13:30 e dalle 14:00 alle 19:00 per Barletta e Bisceglie, e dalle 14:00 alle 19:00 per Andria.

Alla conferenza stampa sono intervenuti il Questore della BAT, dott. Alfredo Fabbrocini, i vertici dell’A.S.L. BAT, tra cui la Direttrice Generale dott.ssa Tiziana Dimatteo, e il direttivo dell’A.N.P.S. Trani, rappresentato dal sig. Alberto Tella, che hanno illustrato i dettagli operativi e gli obiettivi della convenzione.

L’Associazione Nazionale Polizia di Stato di Trani svolgerà le attività con i propri volontari, i quali indosseranno l’uniforme prevista dallo Statuto dell’A.N.P.S., garantendo la loro riconoscibilità.

L’Associazione Nazionale Polizia di Stato apre le porte a tutti i cittadini che desiderano contribuire attivamente al benessere della comunità. I gruppi di volontari sono impegnati quotidianamente nella promozione dei valori di solidarietà e legalità, pilastri fondamentali a fondamento dello statuto dell’Associazione.