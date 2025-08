Il Vescovo di Andria, Mons. Luigi Mansi, e i sacerdoti si uniscono allo sgomento della comunità cittadina per la tragica scomparsa di Sandro Abruzzese, Vincenzo Mantovano e Antonio Porro, travolti domenica mattina da un’auto in corsa, e si stringono ai loro familiari in questa ora di grande dolore.

Nella preghiera invocano Dio perché li accolga con sé, doni forza e consolazione ai loro cari e guarigione all’altro concittadino rimasto ferito nell’incidente.

L’impegno solidale di Sandro, Vincenzo e Antonio, particolarmente attivi nel volontariato e nella sensibilizzazione alla donazione del sangue, sia seme che possa fiorire nelle coscienze di ognuno e nel tessuto sociale della nostra amata città.