Si chiamavano Sandro Abruzzese, Vincenzo Mantovani e Antonio Porro i tre ciclisti investiti questa mattina sulla SP231 in territorio di Terlizzi in direzione sud. I tre, tutti andriesi, appartenevano al gruppo sportivo Ciclo Avis di Andria. Impegnati nel sociale e nello sport erano in bici in un gruppo composto da cinque persone. L’autista della vettura, una Lancia Delta guidata da un 32enne di Corato, ha perso il controllo del mezzo uccidendo sul colpo i tre ciclisti e finendo la sua corsa contro il guardrail. E’ stato lui stesso a chiamare i soccorsi ed è rimasto ferito e trasportato al Policlinico di Bari. Il personale del 118 non ha invece potuto fare niente per i ciclisti che sono morti poco dopo l’impatto. Sul posto ci sono gli agenti delle polizie locali di Terlizzi e Ruvo di Puglia e i carabinieri che indagano sull’accaduto.