All’esito della conferenza dei capigruppo, il Presidente del Consiglio Comunale dott. Giovanni Vurchio ha proceduto questo pomeriggio a convocare il Consiglio Comunale per il prossimo 7 agosto alle ore 16.

Si tratta di un Consiglio Comunale Monotematico, in seduta pubblica ed in adunanza ordinaria, chiamato a discutere l’unico punto all’ordine del giorno: “Accordo di Programma per la realizzazione del Nuovo Ospedale di Andria in variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Andria. Ratifica dell’adesione del Sindaco ai fini della conseguimento della variante urbanistica”. I lavori saranno resi pubblici con trasmissione integrale in diretta streaming.