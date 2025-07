Dopo le proteste delle scorse settimane e l’ormai prossima conclusione dei lavori per l’interramento della ferrovia, l’ente comunale prova a trovare una soluzione alle difficoltà di viabilità emerse soprattutto in zona centrale dopo la realizzazione delle due rotatorie tra viale Gramsci e via Bruno Buozzi.

Tra qualche giorno, presumibilmente ad inizio agosto, ci sarà una mini rivoluzione attorno al Monumento ai Caduti per provare a diminuire il carico di veicoli su via Milite Ignoto specialmente nelle ore di punta. Impossibile pensare ad un raddoppio del tratto tra le due rotatorie a causa della presenza, già più volte ribadita, delle cisterne accanto all’interramento della ferrovia, cambiano diversi sensi di marcia a partire dall’inversione su via Martiri di Cefalonia ed al doppio senso su parte di Corso Cavour.

Su Corso Cavour, nel tratto da via Firenze/via Duca di Genova a viale Venezia Giulia/viale Istria, viene istituito il doppio senso di marcia dei veicoli con soppressione della corsia riservata ad ambulanze, forze di polizia, bus urbani ed extraurbani.

Per quanto riguarda via Martiri di Cefalonia, dalla direzione viale Venezia Giulia/viale Istria verso la rotatoria di viale Gramsci, viene istituito il divieto di fermata e sosta veicoli su ambo i lati e il senso unico di marcia. Nella direzione opposta, dalla rotatoria di viale Gramsci verso viale Venezia Giulia/viale Istria, viene istituito il senso vietato a tutti i veicoli, eccetto il transito in corsia riservata di mezzi in soccorso, ambulanze, bus urbani ed extraurbani e forze di polizia.

Su viale Venezia Giulia, nel tratto da via Lecce/via prof. G. Cannone a Corso Cavour/via Martiri di Cefalonia, vengono istituite le corsie di canalizzazione dei veicoli: la corsia di sinistra con obbligo di svolta a sinistra su via Martiri di Cefalonia, mentre la corsia di destra con obbligo di proseguire diritto su viale Istria o svoltare a destra su Corso Cavour.

Infine, su via XXIV Maggio viene istituito il parcheggio a pagamento lungo il lato sinistro con soppressione della corsia riservata ai mezzi in soccorso e ambulanze.

Le modifiche alla viabilità hanno carattere sperimentale e saranno monitorate per valutarne l’efficacia nel miglioramento del traffico cittadino. La sperimentazione permetterà di verificare l’impatto delle modifiche sui flussi veicolari e sulla qualità della mobilità urbana, con la possibilità di apportare eventuali correzioni o di rendere definitive le nuove disposizioni in base ai risultati ottenuti.