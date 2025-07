«La buona notizia è che tra poche ore la Giunta Regionale Pugliese, come da cronoprogramma, dovrebbe deliberare sull’Accordo di Programma che ci riguarda come Comune e che ci impegna a licenziare la delibera di consiglio comunale per la variante urbanistica». Così la sindaca di Andria Giovanna Bruno che ha partecipato con l’Assessore alla Visione Urbana Anna Maria Curcuruto ai lavori di aggiornamento della I Commissione Regionale da poco conclusasi.

La prima cittadina ha anche depositato il cronoprogramma di competenza comunale su tutta la viabilità di accesso e servizio al nuovo polo ospedaliero e acquisito la reiterata volontà di Asl Bat, Asset, Regione e Progettisti a mantenere l’indizione della gara per fine settembre, metà ottobre.

«Auspico non ci siano intoppi e/o rallentamenti. Confermo la immediata disponibilità del nostro Consiglio Comunale a ritrovarci in aula a brevissimo, per licenziare l’atto di nostra competenza – aggiunge l’avv. Bruno – Sarà importante anche deliberare in aula sulla variazione al piano triennale delle opere pubbliche in cui abbiamo inserito tutta la nuova viabilità, con i relativi capitoli di spesa in entrata e in uscita, contemplando i 6 milioni di euro di FSC. Sono sicura che i consiglieri andriesi, tutti, nonostante il particolare periodo pre-feriale e feriale, non faranno mancare la loro presenza. È un atto troppo importante per la Città e il territorio».

Nuovi aggiornamenti sono attesi all’esito dei lavori della Giunta regionale, in programma oggi per le ore 16, da quanto è dato sapere. La I Commissione tornerà a riunirsi sul tema tra il 1 e l’8 settembre prossimo.