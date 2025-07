Attimi concitati ieri sera ad Andria, in via Maraldo, dove poco dopo le ore 21 i vigili del fuoco sono intervenuti per un cortocircuito di un quadro elettrico in una cantina. Sul posto era presente anche la Polizia Locale. Il fumo causato dal corto ha avvicinati diversi cittadini “incuriositi” da quanto stava accadendo. Fortunatamente la situazione è rimasta sotto controllo.