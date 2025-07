Al fine di favorire la partecipazione civica e la cooperazione interistituzionale, proseguono gli appuntamenti per la partecipazione ai programmi PINQuA A.R.I.A. e A.C.Q.U.A. nonché P.N.R.R. per far conoscere ai cittadini quali saranno le grandi trasformazioni che attendono la città.

La giornata informativa è prevista per il giorno 22 Luglio 2025 con inizio alle ore 18:30, presso il Parco Cardinale Ursi sito in Via Aldo Moro. Cittadini, associazioni ambientaliste, associazioni socio-culturali ed economiche, tutte le categorie professionali e cittadini sono invitati: saranno presentate le attività e i percorsi avviati.

Saranno presenti il Sindaco avv. Giovanna Bruno, l’Assessore alla Visione Urbana Arch. Anna Maria Curcuruto, il R.U.P. Arch. Pasquale Antonio Casieri e il Supporto al R.U.P. Arch. Laura Rubino.