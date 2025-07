Per il terzo anno consecutivo la Misericordia di Canosa ha vinto il bando promosso dal Dipartimento di Protezione Civile per l’organizzazione di un campo estivo aperto a ragazzi dai 10 ai 16 anni. Lo stesso si svolgerà nella frazione di Montegrosso e, nello specifico, nei locali comunali ove verranno montate due tende all’interno delle quali dormiranno i ragazzi. Nei giorni indicati in oggetto, saranno ospitati dirigenti della protezione civile, delle forze dell’ordine e amministratori comunali. Le attività saranno presentate il 16 luglio alle ore 18.30 in viale dei Combattenti, a Montegrosso.