Dopo i nostri servizi dei giorni scorsi sull’assenza di informazioni chiare per raggiungere Castel del Monte in autobus, c’è stato un piccolo passo in avanti, anche se molto timido in realtà. Due cartelli, grandi come fogli A4, posti in prossimità della biglietteria della stazione Andria Sud: uno riporta orari e fermate della linea 6, quella che porta al maniero federiciano, validi dal 7 luglio al 30 settembre; sull’altro il Qr Code per scaricare l’applicazione “DropTicket” dove è possibile acquistare i biglietti delle corse urbane e suburbane ASA. Per Castel del Monte bisogna acquistare il suburbano, come spiegato in alto, e in piccolo, sulla tabella degli orari. Un tentativo come detto piuttosto “timido” di porre rimedio ad un problema oggettivo, ovvero l’assenza di informazioni chiare per raggiungere il patrimonio UNESCO di Andria utilizzando mezzi pubblici, soprattutto per i turisti che si muovono in autonomia senza tour operator o gruppi organizzati. Le disavventure per i visitatori in terra federiciana, come raccontato nei precedenti servizi, sono molte e hanno messo in luce tutte le criticità dell’accoglienza turistica al sito museale più visitato in Puglia. Se nella stazione di Andria Sud i cartelli sono abbastanza difficili da notare (manca ad esempio un richiamo a Castel del Monte, anche una semplice fotografia in vista per chi scende dal treno) in piazza Marinai d’Italia, terminal degli autobus, le cose non vanno meglio. Anzi, la confusione regna. Ecco due cartelli che indicano gli orari e le fermate della linea 6 per il maniero federiciano. Quello in bianco e nero è lo stesso della stazione di Andria Sud, con validità dal 7 luglio al 30 settembre. Quello a colori indica molti più orari delle corse e una validità dal 1 agosto al 30 settembre. Dunque diversa dal cartello vicino. Qualcuno tra Comune di Andria e Regione Puglia è chiamato sicuramente a far maggior chiarezza con un intervento strutturato sulla comunicazione. Raggiungere Castel del Monte dovrebbe essere molto più semplice e intuitivo, come accade in tante altre località turistiche. Elementare come aprire Google Maps, mettere destinazione Castel del Monte partendo da Andria, e cliccare sui mezzi pubblici. Peccato che anche il motore di ricerca più famoso al mondo risponda “Nessun percorso”, mentre se volessimo andare ad Alberobello, al Museo Nazionale Archeologico di Canosa di Puglia, o a Siponto, troveremmo le indicazioni.