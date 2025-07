Oltre un’ora e mezza di commissione regionale per aggiornare lo stato dell’arte rispetto all’iter per arrivare al bando dei lavori per la costruzione del nuovo ospedale di Andria. Probabile che rispetto al precedente cronoprogramma ci possa essere un piccolo slittamento di un mese a causa di una sopravvenuta problematica rispetto ad un nuovo e ravvicinato aggiornamento del prezziario regionale delle opere. Da settembre ad ottobre il quadro potrebbe variare come confermato da rup, progettisti e ASSET cioè l’organo regionale di verifica della progettualità.

Le attività per il progetto esecutivo e per tutti gli altri passaggi burocratici sembrano ora però essere in dirittura d’arrivo. Una situazione probabilmente poco immaginabile un anno fa quando il progetto era completamente arenato nei meandri delle lotte intestine politiche. La discussione piuttosto tecnica di oltre un’ora e mezza ha comunque permesso di avere diverse certezze. Una prima ispezione di controllo di Asset sarà formalizzata entro i prossimi giorni a progettisti e rup. Il lavoro di predisposizione dei documenti per il bando dei lavori è già in corso da parte della ASL BT mentre entro luglio ci sarà quasi certamente la firma del nuovo accordo di programma che metterà definitivamente a disposizione i 360 milioni di euro per la realizzazione del nuovo ospedale. Restano ancora delle piccole criticità ma lo schema e le rassicurazioni sembrano andare in una direzione giusta e cioè quella dell’approdo al bando per i lavori entro i prossimi tre mesi.

L’aggiornamento della commissione ora sarà il 28 luglio in cui si proverà a tracciare una linea definitiva sulle date relative alla pubblicazione del bando dei lavori per un’opera per cui poi sarà fondamentale monitorare il cronoprogramma delle opere stesse.

