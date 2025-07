In Regione questa mattina nuova seduta della prima commissione per verificare l’attuazione del cronoprogramma riguardante la realizzazione di quello che sarà il nuovo ospedale di Andria, ospedale di secondo livello di 400 posti letto, a servizio dell’intera sesta provincia pugliese. Per il Comune di Andria presente il Sindaco Giovanna Bruno.

«Si registrano certamente dei passi in avanti e in merito ad autorizzazione a validazioni, come vigili del fuoco piuttosto che altri sottoservizi così come al completamento della redazione del progetto definitivo da parte dei progettisti – spiega il Sindaco Giovanna Bruno – E’ stato reso noto che a giorni sarà in vigore il nuovo prezzario regionale infrannuale a cui il progetto stesso dovrà essere nuovamente adeguato. Apprendiamo che si tratta di un’operazione che non comporterà uno slittamento in avanti dei tempi e che comunque la Regione continua a mantenere insieme alla ASL la previsione di fine settembre metà ottobre per l’indizione della gara finalizzata ad individuare il soggetto che dovrà poi realizzare questa nuova strategica opera. Per quanto riguarda il comune di Andria ci siamo fatti carico della viabilità e abbiamo per tempo depositato il cronoprogramma rispetto al quale, se non vengono completate tutte le fasi legate anche al progetto definitivo e poi alla trasformazione in progetto esecutivo, anche la viabilità non può parallelamente procedere. Ad ogni modo c’è un tavolo interistituzionale che consente ai diversi soggetti coinvolti di lavorare di pari passo proprio per economizzare il più possibile i tempi. Il consiglio comunale poi dovrà provvedere a licenziare l’atto che riguarda i profili urbanistici ma questo avverrà soltanto con il completamento della conferenza di servizi e dell’emissione del decreto da parte del Presidente della Regione. Nuova audizione ora il 28 luglio prossimo. Come comunità locale ho rappresentato la necessità che questa tempistica venga rispettata – aggiunge il Sindaco Bruno – Sono altrettanto realista e mi rendo conto che quando ci sono delle modifiche, come quelle del nuovo prezzario, è chiaro che probabilmente si andrà incontro a qualche settimana in più di lavoro ma lo verificheremo sul campo facendo un aggiornamento puntuale».

Secondo i progettisti, la prima pietra del nuovo ospedale potrebbe essere posta nella primavera/estate 2026 ma per il Sindaco Bruno è ancora prematuro affermarlo.

Il punto di partenza resta l’indizione della gara.