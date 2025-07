Un ramo di grosse dimensioni è caduto intorno alle 15.30 in via Guido Rossa ad Andria. Fortunatamente solo in quel punto della strada non c’erano macchine parcheggiate. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza una parte del ramo ancora pericolante, e una pattuglia della Polizia Locale.

Un episodio che accende i riflettori sull’ incuria del verde pubblico nella zona, dove la scarsa manutenzione di alberi e aiuole è motivo di preoccupazione per i residenti in una via particolarmente frequentata anche per la presenza degli uffici INPS.

Sul posto gli operatori della Multiservice per la rimozione dei rami.