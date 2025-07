A seguito di numerose segnalazioni pervenute al Comando di Polizia Locale, relative alla presenza di rifiuti sulla banchina stradale nei pressi dell’intersezione tra la S.P. 30 e via Montefaraone, al fine di individuare il responsabile dell’illecito, gli Agenti di Polizia Locale hanno installato una fototrappola, ad alta risoluzione. Dalle immagini acquisite, in giorni differenti, gli agenti hanno riscontrato che persona ignota, a bordo di un’autovettura, trasportava e riversava rifiuti organici (scarti alimentari). Dalle indagini condotte dalla Polizia Locale è stato possibile identificare il conducente del veicolo, il quale è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per aver violato gli articoli 192, comma 1, e 255, comma 1, del Decreto Legislativo n. 152/2006, relativi alla gestione illecita dei rifiuti.

Dalle successive verifiche, gli Agenti, hanno riscontrato che i rifiuti sono stati successivamente rimossi dall’area e non si sono riscontrati ulteriori pericoli o effetti dannosi, pertanto, ai sensi degli artt. 318-bis e ss. della Parte VI-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il soggetto coinvolto è stato ammesso al pagamento di una sanzione amministrativa di 2.500 euro, pari a un quarto del massimo previsto per questa tipologia di illecito, secondo quanto stabilito dalle normative vigenti. Si evidenzia che il soggetto, pur di non andar in giudizio, ha provveduto al pagamento della sanzione.

Nei prossimi giorni continueranno i controlli ambientali effettuati dalla Polizia Locale con l’obiettivo di tutelare il territorio e garantire il rispetto delle normative sulla gestione dei rifiuti. Le attività di vigilanza si concentreranno in particolare sulle aree più sensibili del territorio comunale, al fine di contrastare fenomeni di abbandono illecito di rifiuti, discariche abusive e comportamenti non conformi alla normativa ambientale.