Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma di Giovanni Addario, segretario cittadino del Partito Democratico di Andria:

«La Regione Puglia ha approvato la Strategia Urbana Territoriale denominata “Andria R.E.S.P.I.R.A.”, un acronimo che sta ad indicare interventi tesi alla Riqualificazione, all’Energia, alla Sostenibilità, alla Pedonabilità, alle Infrastrutture verdi, alla Rinaturalizzazione e alla qualità dell’Aria.

Questa strategia, appunto, prevede un finanziamento di poco più di 5 milioni, ingenti somme che andranno a riqualificare sia una zona centrale come Corso Cavour che una zona più periferica come Largo Caneva. Siamo orgogliosi della strategia portata avanti dall’assessore Losappio e fortemente voluta dal Partito Democratico, dopo aver fatto una serie di approfondimenti socio-politici e programmatici in collaborazione con l’assessore ed il dirigente del Settore Ambiente.

Grazie a questo finanziamento avremo la possibilità come Amministrazione di effettuare una serie di interventi in continuità sia con il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) e che con il Piano delle Azione dell’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC), approvati da questa Amministrazione in Consiglio Comunale in questi mesi.

Gli interventi previsti non solo permetteranno di perseguire alcuni obiettivi di mandato che riguardano le politiche ambientali, ma ci daranno la possibilità di rigenerare una zona centrale, come Corso Cavour, che rappresenta un luogo di socialità e aggregazione, fulcro della nostra economia, vista l’elevata concentrazione di esercizi commerciali e di ristorazione. Allo stesso tempo, verrà riqualificato anche Largo Caneva, abbandonato da anni, spazio che potrebbe essere recuperato per renderlo fruibile e funzionale per tutti i residenti di quel quartiere e non solo.

Ci rendiamo conto che Andria ha necessità di diversi interventi in tanto altri quartieri, ma siamo certi che il modus operandi di questa Amministrazione abbia già dato importanti risultati che stanno cambiando Andria in meglio, facendo la risorgere dalle ceneri per anni create da altri. Non ci fermeremo. Andremo avanti su questa strada, intercettando risorse utile a cambiare il volto e il destino di questa città».