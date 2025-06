Ieri attorno alle 18 un pedone è stato investito in pieno da una Fiat Punto condotta da un 64enne andriese in viale Dalmazia ad Andria. Il giovane uomo investito, operaio originario della provincia di Foggia, è stato soccorso dai sanitari del set 118 intervenuti sul posto e successivamente trasportato con l’autoambulanza al pronto soccorso dell’ospedale “L. Bonomo” di Andria in codice rosso per dinamica.

L’uomo risulta ancora sottoposto alle cure dei sanitari ma, da quanto appreso dal comando di polizia locale, le sue condizioni non destano preoccupazione. Il conducente della Fiat Punto si è fermato e si è posto a disposizione degli agenti di polizia locale intervenuti per i rilievi di rito e l’avvio delle indagini al fine di accertare la dinamica del sinistro stradale.

Il personale specialistico della polizia locale aveva appena terminato di rilevare un altro sinistro stradale, tra un’auto e un motociclo, avvenuto su via Catullo, quando è stato inviato con codice rosso sul luogo dell’investimento. Un fine settimana particolarmente impegnativo per le donne e gli uomini della polizia locale di Andria, chiamati a gestire diversi incidenti stradali in città.