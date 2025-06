Una conferma țra i pali e un innesto di qualità negli ultimi 30 metri. Il fine settimana ha consegnato alla Fidelis Andria di Giuseppe Scaringella altri due tasselli in vista della stagione 2025/26: si tratta di Gianmarco Summa, portiere del 2006 che vivrà la sua seconda stagione in biancazzurro, e Andrea Orlandi, esterno offensivo chiamato sulla carta a garantire quella qualità in corsia venuta meno con l’addio di Tommaso Fantacci, ai saluti dopo una stagione con il numero “10” sulle spalle.

L’arrivo di Orlandi, in particolare, suscita curiosità: esterno d’attacco classe 2002, nell’ultima stagione ha messo nel suo totalizzatore 13 gol e 3 assist nel girone E di Serie D con l’Aquila Montevarchi. Romano, è cresciuto nel settore giovanile della Lazio e nella sua carriera ha indossato anche le maglie di Rieti, Campodarsego e Ghiviborgo. Un colpo da un raggruppamento diverso dal girone H, che ricorda altre operazioni già confezionate con queste stimmate dal direttore sportivo della Fidelis Gianni Califano. Orlandi è il secondo innesto, dopo Aldo Base, in un attacco che andrà completamente ricostruito rispetto alla scorsa stagione. Non a caso proseguono i lavori per portare in biancazzurro il centravanti Mattia Persano (28), ex Notaresco e L’Aquila e il centrocampista offensivo Riccardo Correnti (24), l’anno scorso protagonista a Nardò con nove reti e otto assist.

Discorso differente per Summa: maturato l’anno scorso all’ombra di Manuel Esposito, uno dei top della categoria, ha mandato in soffitta la stagione 2024/25 con quattro presenze, tre gol al passivo e due clean sheet. Quest’anno, affiancato da una solida concorrenza, si giocherà una maglia. È il secondo confermato rispetto all’organico della scorsa stagione dopo Antonio Imputato, in attesa di prendere una decisione su Ciro Cipolletta e Michele Ferrara, difensori sotto contratto, e di valutare altre possibili permanenze. Il nome di Summa va a rimpolpare un reparto under che include al momento anche il 2007 Eder Allushaj e che presto potrebbe vedere l’arrivo di altri innesti: trattative in corso per i laterali classe 2005 Axel Lucas, ex Gelbison, e Angelo Silvestri, titolare nell’ultima stagione al Francavilla in Sinni, l’attaccante esterno del Bari Alessandro Labianca (18) e il centrocampista Francesco Cordova (19), a Chieti nella sua ultima esperienza.