L’avvocato Riccardo Dell’Olio è stato nominato commissario cittadino di Noi Moderati ad Andria. L’annuncio è stato ufficializzato dal coordinatore provinciale del partito, Rocco Dileo.

Dell’Olio, avvocato patrocinante in Cassazione e docente presso gli Istituti Superiori, vanta un curriculum ricco di esperienze. È già impegnato in ambito sportivo e sociale, ha ricoperto in passato il ruolo di consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Trani ed è stato componente dell’Ufficio di Staff durante l’amministrazione Giorgino con delega alle politiche di sicurezza.

«Ringrazio l’amico Rocco Dileo per aver individuato la mia persona alla guida del partito nella città di Andria. Ringrazio anche il coordinatore regionale di Noi Moderati, Luigi Morgante, per il pieno supporto e sostegno», ha dichiarato il neo commissario cittadino.

Dell’Olio ha proseguito spiegando le motivazioni della sua scelta: «Credo sia giunto il momento di ritornare ad impegnarmi attivamente alla cosa pubblica ed offrire le mie competenze al centrodestra andriese, disponibile sin da subito a collaborare con tutte le forze politiche di quest’area, per porre le basi di una concreta e seria alternativa all’attuale amministrazione a guida PD».

Il nuovo commissario ha sottolineato l’importanza di superare le divisioni interne: «È giunto il momento di superare veti incrociati e ambizioni personali, che tanto hanno nuociuto in questi anni al centrodestra andriese. Sono fermamente convinto che con il progetto di Noi Moderati, sotto l’autorevole guida nazionale dell’onorevole Maurizio Lupi, si possa contribuire a promuovere e rafforzare ad Andria, in modo serio ed affidabile, i valori moderati e riformisti».

Dell’Olio ha concluso delineando gli obiettivi futuri: «Da oggi parte una sfida complessa ma allo stesso tempo esaltante, che ha l’obiettivo di radicare il partito sul territorio, già a partire dalle prossime, imminenti consultazioni elettorali».