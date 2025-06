Stato di agitazione del personale dipendente del Presidio di Riabilitazione Quarto di Palo e Mons. Di Donna di Andria e manifestazione il prossimo 1° luglio dalle ore 17 alle ore 19 presso la piazza antistante la Prefettura a Barletta in via Cialdini. “I lavoratori saranno in sit-in perché interessati dall’annosa vertenza sindacale che gli sta negando il diritto al riconoscimento di un Contratto Collettivo Nazionale di lavoro dignitoso e giusto”, fanno sapere le organizzazioni sindacali Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl della Bat.

“Le lavoratrici ed i lavoratori, da tempo sono in attesa che la Struttura di Riabilitazione Quarto di Palo di Andria, applica a tutto il personale il CCNL AIOP Aris Sanità Privata in applicazione alla Delibera di Giunta Regionale n. 1490/2022 come più volte richiesto dalle scriventi anche per obbligo ad adempiere e ciò, a distanza di circa un anno 1 e 5 mesi dalla sottoscrizione delle pre-intese tra Istituto di Riabilitazione Quarto di Palo, Asl Bat e Regione Puglia nonché a seguito di incontro tenutosi presso la Prefettura BAT alla presenza delle parti interessate, senza la Regione Puglia, in data 30 ottobre 2024 circa la procedura di raffreddamento e conciliazione del conflitto. Chiediamo di essere ricevuti, quale delegazione sindacale, nel corso della manifestazione e possibilmente con le parti interessate, in particolare con la Direzione del Centro di Riabilitazione Quarto di Palo, con la Direzione dell’Asl Bat e con l’Assessorato alla Sanità e Dipartimento Salute della Regione Puglia”, conclude Luigi Marzano, segretario Fp Cgil Bat.