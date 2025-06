Un lungo lavoro meticoloso di studio, recupero, risanamento e scoperta quello fatto all’interno dell’ex mercato comunale di via Flavio Giugno ad Andria come ci spiega anche la progettista l’arch. Francesca Onesti. Ieri la riapertura alla città tra tanta attesa ma soprattutto moltissima curiosità su cosa questo spazio potrà diventare.

La struttura non tornerà certamente più ad esser un mercato così come utilizzato fino a due anni fa. Uno spazio antico che ha riscoperto la sua bellezza con il restauro conservativo della sala ipostila rinascimentale del XVI secolo e quattro ambienti ipogei al di sotto del piano di calpestio per due piani. Il mercato fu acquistato dal comune di Andria con l’allora sindaco Marano negli anni ’60 per continuare ad essere un luogo centrale nella vita della città.

Un intervento rispettoso in cui i progettisti hanno dovuto lavorare tanto sulla ricerca storica in stretto contatto con la Soprintendenza delle Belle Arti.

Recuperata anche la corte esterna che sarà sin da subito utilizzata per eventi anche in estate. Un progetto comunque particolarmente complesso che ora punta al coinvolgimento della città.

