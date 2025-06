Tutto pronto per il cartellone degli eventi estivi in città. Il programma di R*Estate ad Andria 2025, a cura dell’Amministrazione Comunale – Assessorato alle Radici, sarà presentato in conferenza stampa mercoledì 25 giugno alle ore 10,30 in Sala Giunta.

Intanto il fine settimana sarà animato già da diversi appuntamenti: sabato 21 giugno la Città di Andria celebra la Festa della Musica, l’evento musicale internazionale giunto alla sua XXXI edizione, che celebra il solstizio d’estate all’insegna della musica e dei valori di cultura, partecipazione, armonia e universalità. In Piazza Duomo ci sarà il Concerto dell’Orchestra Città di Andria dalle ore 21,00 alle ore 23,00.

Non solo musica, perché sabato sono previste:

– Visite guidate presso la Basilica di Santa Maria dei Miracoli, campanile e Sala Museale a cura dell’Associazione Madonna dei Miracoli – dalle ore 16,00 alle 17,30 (visita gratuita con prenotazione al cell. 320 5740851)

– Spettacolo di Danza tema Circo – ASD House of Powerful – Villa Comunale dalle ore 19,00 alle ore 24,00

Sabato 21 giugno parte anche il Festival della Disperazione, a cura del Circolo dei Lettori e Amministrazione Comunale – Assessorato al Futuro. Appuntamento al Seminario Vescovile con “Uno spettacolo Italiano” con Nicola Borghesi e Niccolò Fettarappa (programma completo on line)

Nella giornata di lunedì 23 giugno, invece, Gara di Ballo a cura di V.I.P. Agency in Parco Europa (ore 20,30 – 23,00).

Prosegue anche il programma del Tempo dei Piccoli – Città Bambina fino a domenica 22 giugno.