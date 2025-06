Non un risultato definitivo estremamente esaltante, ma comunque un nuovo punto di partenza su cui provare a costruire qualcosa di interessante in proiezione futura. Si è conclusa ieri sera la sottoscrizione di quote alla Fidelis: 83 quelle acquistate in totale, 42 dal neo presidente Luca Vallarella, 41 dagli altri impreditori-soci, per un nuovo capitale sociale del club andriese pari a 415.000 euro. Le basi sono state create, ora entra nel vivo il nuovo percorso calcistico biancazzurro. Che partorirà ulteriori idee, progetti e ambizioni nell’incontro fissato per lunedì prossimo tra il principale dirigente dell’Andria e i nuovi soci, tra cui quelli che hanno sostenuto Vallarella a sistemare la questione-stipendi ed ottenere le liberatorie dei calciatori. Contestualmente al lavoro societario, c’è quello che riguarda l’allestimento dell’organico. Compito affidato al riconfermato ds Gianni Califano: ufficiale il rinnovo della fiducia per Antonio Imputato, laterale che ha chiuso con una stagione importante il suo percorso da under, ma che si è meritato la conferma in biancazzurro con i fatti. Trattativa definita anche per quella dell’esterno offensivo Fode Sylla.

Dialogo intrapreso pure con il centrocampista Cristian Verna per un eventuale prolungamento del contratto. Ad allenare la Fidelis nella prossima Serie D sarà ancora Giuseppe Scaringella, coadiuvato dal suo vice Matteo Colangione. L’idea del club biancazzurro sembrerebbe quella di voler confermare in blocco lo staff tecnico, compresi Vincenzo Marinacci come preparatore dei portieri e Claudio Capacchione per il lavoro che riguarda la parte atletica. Si procederebbe proprio in questa direzione. Due date, infine, da segnare in rosso sul calendario della Fidelis: la squadra sarà in ritiro dal 3 al 14 agosto a Montorio al Vomano, la località abruzzese in provincia di Teramo che ha ospitato i biancazzurri già nella passata stagione. Martedì 1 luglio, invece, al via la campagna abbonamenti. Altro giro, altra occasione per Andria di sostenere il nuovo progetto Fidelis.