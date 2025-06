“La Bellezza Ritrovata” è l’evento dell’Amministrazione Comunale in programma giovedì 19 giugno alle ore 18:30 per presentare alla città l’ex Mercato Comunale di via Flavio Giugno, dopo il Restauro Conservativo attuato, grazie al quale tale immobile di pregio sarà reso fruibile alla comunità cittadina. L’evento sarà anche l’occasione per discutere sul processo di rigenerazione del centro storico andriese e approfondire le strategie adottate per la sua rinascita.