Prosegue il suo viaggio in Puglia l’Icona Giubilare delle Misericordie che nelle scorse ore ha toccato anche la BAT. Dal 2 giugno scorso, infatti, la Croce benedetta da Papa Francesco a gennaio in Piazza San Pietro a Roma per tutto il movimento delle Misericordie, è in Puglia con il coordinamento della Federazione che raccoglie tutte le confraternite giallociano in regione. Un momento di particolare importanza che toccherà molte sedi di Misericordia sino al 22 giugno quando da Torremaggiore l’Icona Giubilare si sposterà in un’altra regione.

L’arrivo della Croce ha visto la grande partecipazione dei correttori cittadini delle Misericordie con la preziosa supervisione di Don Antonio Favale correttore regionale. Nella BAT diverse le città toccate a partire da Canosa per arrivare a Bisceglie passando per Andria dove l’appuntamento è stato all’interno della Chiesa delle Sacre Stimmate.

Ampia la partecipazione dei volontari andriesi giallociano che hanno accolto l’Icona in giorni in cui il significato di questo simbolo appare ancor più importante.

