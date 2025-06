In occasione dell’elezione di Mario Aprile come nuovo presidente di Confindustria Bari e Bat (Barletta-Andria-Trani), l’assemblea generale degli imprenditori associati ha rinnovato anche i vicepresidenti per il quadriennio 2025-2029. Vicepresidente vicario è Lucia Forte, ad e ceo di Oropan spa, azienda attiva nel settore della panificazione industriale. Vicepresidente con delega a Grandi imprese e Mobilità all’andriese Giuseppe Inchingolo, chief corporate affairs, communication & sustainability officer del gruppo Ferrovie dello Stato italiane. 45 anni giornalista professionista e comunicatore già Fondatore ed ex CEO dell’agenzia di comunicazione andriese Arts Media. Incarichi importanti e di prestigio per Inchingolo che, tra gli altri, ha seguito anche la comunicazione del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi oltre a divenire responsabile della comunicazione social e digital al “Viminale”. E’ stato anche consulente esterno di numerosi politici e partiti a livello nazionale tra cui la Lega di Matteo Salvini. Tra gli ultimi incarichi istituzionali anche le consulenze per Comune di Napoli e Regione Puglia. Nel suo portfolio anche BF SpA, ANM, Cassa Forense e LUISS. Poi da gennaio 2024 l’approdo a Ferrovie dello Stato.

Scorrendo gli altri vicepresidenti nominati alle Infrastrutture, territorio e smart city c’è Nicola Bonerba, attuale presidente dell’Ance Bari e Bat e vicepresidente di Ance Puglia. La delega a Esg e valore sostenibile è andata a Teresa Caradonna. Quella all’Organizzazione, sviluppo e marketing è andata a Nicola Giorgio Carella. Vicepresidente con delega all’Internazionalizzazione e Made in Italy è stato riconfermato Francesco Divella. La delega a università, ricerca e capitale umano è per Annacarla Loperfido. Vicepresidenti di diritto sono Christian Tomasicchio, in qualità di presidente Giovani imprenditori, Francesco Berardi, presidente della Piccola industria e Michele Scarcelli, presidente della delegazione territoriale Bat.