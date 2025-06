I fanti del sorriso e della pace. Sono i Bersaglieri nati in Italia il 18 giugno del 1836 e che stanno celebrando in questi giorni il 189esimo anniversario della fondazione del Corpo. E con tradizionale cappello piumato e strumenti a fiato, hanno intonato la “marcia dei Bersaglieri” ieri ad Andria per un raduno regionale dedicato ai Caduti del primo conflitto mondiale in occasione del 110° anniversario dell’entrata in guerra dell’Italia.

Una ricorrenza quanto mai attuale organizzata dalla sezione andriese dell’Associazione Nazionale dei Bersaglieri guidata da Nunzio Cafagna che ha ricordato, nel corso del suo intervento presso il Monumento ai Caduti, il grande costo in termini di vite umane e di feriti anche molto gravi, che i Bersaglieri e più in generale l’Esercito, pagò il 24 maggio 1915 marciando verso il confine dell’impero Austro Ungarico. Tanti anche i soldati pugliesi a perdere la vita con onore su quei campi di battaglia.

Al raduno sono giunte delegazioni dalla BAT come quelle di San Ferdinando, Canosa e Barletta, ma anche dal capoluogo e dalla provincia barese come Giovinazzo, Altamura, Turi, Valenzano e Toritto. Rappresentanze anche da Taranto e Crispiano, Cavallino e Lecce, Bovino e Foggia. Presenti anche il Sindaco di Andria Giovanna Bruno oltre al Presidente nazionale dell’Associazione Bersaglieri il gen. Giuseppenicola Tota ed il referente regionale il gen. Antonio Raffaele. Le delegazioni, assieme alle Fanfare del 7° Reggimento Bersaglieri di Altamura e quella della sezione di Terlizzi dell’Associazione Nazionale Bersaglieri, hanno attraversato parte della città in corteo a partire proprio dal Monumento ai Caduti per arrivare sino al Monumento ai Bersaglieri presente nella piazza antistante la Stazione centrale andriese a testimonianza dell’alto legame della città con i cosiddetti fanti del sorriso e della pace.