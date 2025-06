«Con il corollario degli sterili interventi delle minoranze, è stato approvato il Bilancio Consuntivo per l’anno 2024. Grande è la soddisfazione delle liste a supporto del Sindaco Bruno che, con grandi sacrifici, ha portato il disavanzo ereditato da 90 milioni di Euro a circa 23 milioni». Partito Democratico, ABC, AndriaLab e Futura rimarcano quanto di buono fatto in tema economico per la città di Andria negli anni di consiliatura dell’amministrazione Bruno.

«Abbiamo ereditato una città in macerie ed una macchina amministrativa ridotta all’osso. E non vogliamo essere ripetitivi, ma in una situazione del genere, è giusto ricordare ai cittadini da dove siamo partiti e dal coraggio che ci è voluto quando ci siamo proposti per salvare questa città dal baratro nella totale incertezza e nella massima ristrettezza che la precedente amministrazione ci ha lasciato – spiegano – Dopo un duro lavoro possiamo dire che siamo sulla buona strada per uscire definitivamente dalla situazione di crisi ereditata. Abbiamo abbassato il debito di circa 70 milioni di euro. Lo abbiamo fatto noi, in quanto Amministrazione, ma anche i cittadini che hanno dovuto sopportare un continuo stato di emergenza».

«Sicuramente non ci si deve adagiare sugli allori e per questo sin da subito saremo a supporto degli Assessori per portare a termine altri importanti risultati per la città. I temi che affronteremo saranno rivolti al sociale, nonché alle esigenze relative al miglioramento della condizione delle nostre strade – spiegano ancora – In questo momento, però, vanno evidenziati i risultati del lavoro finora svolto. Durante il Consiglio Comunale è emerso che la situazione di cassa all’inizio del nostro mandato era disastrosa. Oggi, invece, consegniamo un rendiconto con Euro 129.328.823,77 di denaro in cassa».

«A ciò si aggiunge che c’è stato un incremento delle entrate tributarie correnti di circa 3,5 milioni di Euro a cui si aggiungono le somme che il Settore Tributi sta incassando per gli anni pregressi – dicono ancora – Abbiamo ereditato circa 200 mutui che stiamo pagando puntualmente così come stiamo, con grande sforzo dei vari settori, migliorando la media dei tempi di pagamento che sono passati dai 273 giorni di ritardo nel 2020 ai 68 giorni nel 2024. Anche in questo caso siamo ben consci che l’obiettivo dei 30 giorni non è ancora stato raggiunto, ma sicuramente vanno evidenziati i grandi passi avanti fatti finora. Dall’inizio del mandato e fino al 2024 questa amministrazione ha assunto circa 80 persone, andando a colmare nei limiti del possibile le mancanze di personale. La nostra città pullula di cantieri pubblici: PNRR e Pinqua hanno portato sul nostro territorio 80 milioni di Euro di risorse tutte utilizzate per il miglioramento della nostra città».

«Questo è ciò che stiamo consegnando alla città ad oggi. L’impegno è quello di continuare questo percorso di miglioramento. I risultati ottenuti sino ad ora ci incoraggiano e non ci fermeremo».