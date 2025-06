Potrebbe esser stata una discussione con un conoscente alla base dell’aggressione avvenuta questa mattina in via Nicolò Piccinni ad Andria attorno alle 6,30. Un ragazzo di 20 anni, che in quel momento stava andando al lavoro, è stato raggiunto da un uomo ed aggredito con un’arma bianca come avrebbe riferito lo stesso giovane ai soccorritori. Una equipe sanitaria del 118 è infatti arrivata dopo pochi minuti dalla chiamata ed ha riscontrato sul giovane in evidente stato di shock diversi tagli a braccia, viso ed una scapola. Il giovane è stato trasportato in codice rosso all’ospedale “Bonomo” di Andria ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto anche le volanti della squadra mobile e la sezione scientifica per i rilievi. Le indagini puntano naturalmente a dare un volto all’aggressore ma soprattutto a comprendere il movente dell’aggressione.