«E’ l’ennesima volta che succede». A dirlo sono i residenti che abitano nei pressi di via Pacuvio (vicino alla zona Pip di Andria) dove nella notte un terreno pieno di sterpaglie è stato interessato da un vasto incendio. I cittadini hanno scoperto le fiamme attorno alle 2 di questa notte a causa del cattivo odore proveniente dall’esterno. «L’aria era irrespirabile», hanno fatto sapere nella loro segnalazione. Non è chiaro cosa abbia dato il via all’incendio. Si ipotizza soprattutto l’atto doloso, una sorta di tentativo di “ripulire” i terreni dall’erba incolta. I residenti attorno a via Pacuvio hanno anche aggiunto che non si tratterebbe della prima volta. Già in passato quell’area è stata interessata da diversi incendi.