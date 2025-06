Nei giorni scorsi sono arrivate nella BAT 15 dimissioni per giusta causa da parte di altrettante guardie giurate della Pegaso Security e di cui abbiamo raccontato a seguito di una conferenza stampa della Filcams CGIL nella sede di Andria. A stretto giro però, a tutte le rimostranze portate dai lavoratori, arriva la replica dell’azienda con le parole dell’avvocato Vincenzo Curiello, difensore della Pegaso Security, che ha voluto precisare diversi punti su cui c’è stata la decisione dei dipendenti.

L’avvocato Curiello non ha nascosto le difficoltà vissute nel recente passato dall’azienda che, tuttavia, ora sta rilanciando la sua azione in tutta Italia. Tra qualche giorno, comunque, le parti saranno nuovamente sedute attorno ad un tavolo per provare a cercare soluzioni alle vertenze dei lavoratori.

Di identico parere l’amministratore della società e cioè Carlo De Nigris.

