All’esito della Conferenza dei Capigruppo, il Presidente del Consiglio Comunale dott. Giovanni Vurchio ha proceduto a il Consiglio, in seduta pubblica ed in adunanza ordinaria, in un’unica convocazione per il giorno 12 Giugno 2025 alle ore 16:00. I lavori saranno resi pubblici con trasmissione integrale in diretta streaming. All’ordine del giorno l’approvazione del Rendiconto della Gestione per l’Esercizio Finanziario 2024.

L’Assise comunale discuterà anche di: 1) “Aumento del canone per i dehors e conseguenze per cittadini e imprese.” (presentato dai Consiglieri Coratella Michele, Coratella Vincenzo, Grumo Gianluca); 2) O.d.G urgente: “Messa in sicurezza della S.P. 13 Andria – Bisceglie. Impegno dell’Amministrazione Comunale a sollecitare il Presidente della Provincia di Barletta Andria Trani ad assumere immediatamente le iniziative necessarie.” (presentato dal Gruppo Consiliare Andria bene in Comune); 3) “Intitolazione di una via cittadina alla memoria di Sergio Ramelli” (presentato dai Consiglieri Andrea Barchetta, Nicola Marmo, Luigi Del Giudice); 4) Mozione urgente a firma di n. 8 Consiglieri Comunali di Minoranza; 5) “Proposta di intitolazione di una via o spazio pubblico alla memoria di Benedetto Petrone.” (presentato dal Consigliere Michele Di Lorenzo).