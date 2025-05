Grande successo della seconda edizione del Concorso “MoveOn! A piedi e in bici in Sicurezza!” a cui hanno partecipato ben oltre 300 studenti disegnando e colorando la Mobilità Sostenibile. Un tema questo molto attuale sentito vivamente dalle insegnanti che concordano con la necessità di cambiare quelle abitudini degli adulti che accompagnano i propri figli con l’automobile fin sotto i cancelli delle scuole.

La nota: «Bellissimi gli elaborati delle bimbe e dei bimbi che con impegno hanno voluto essere partecipi di questa grande avventura. Siamo contenti di come si sia conclusa la seconda edizione del concorso che crea una piccola competizione tra le studentesse e gli studenti delle scuole primarie, un pizzico di sano desiderio di veder vincere il proprio disegno e diventare portatore di un messaggio evoluto come quello della necessità di lasciare l’auto a casa e preferire gli spostamenti a piedi o in bici. Oltre alla mobilità sostenibile vogliamo evidenziare quanto tra gli elaborati sia stato preso in considerazione anche il tema dell’ecologia, dell’ambiente e in alcuni casi anche della differenziata, a testimonianza di come nelle scuole le insegnati siano già di gran lunga protese verso argomenti legati alla salvaguardia dell’ambiente e che i bambini abbiano già ben metabolizzato cosa significhi vivere in un contesto sano. Forse dobbiamo incentivare gli adulti, ma per loro occorre intraprendere un percorso fatto di scelte consapevoli e per certi versi obbligate – afferma il dott. Antonio Leonetti Presidente di Urban Mobility.

Un gran lavoro e tanta soddisfazione ho vissuto nel toccare e guardare gli elaborati che uno per volta ho posizionato sulle bacheche, proprio per rendere la loro esposizione visibile a tutti. Ciascun disegno esprime bellezza ed impegno con onestà ed effettivamente di come i bambini vedono la nostra città, un messaggio chiaro e forte agli adulti che invece continuano a non dar credito alla voce dei più piccoli – condivide Gianluca Bruno socio di Urban Mobility.

Con questo entusiasmo siamo sicuri che anche la terza edizione del prossimo anno potrà conquistare i cuori dei più piccoli con l’obiettivo di vedere in città sempre più cittadini a piedi e sempre meno automobili. Viva la mobilità sostenibile», conclude la nota dell’associazione.