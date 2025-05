Un risultato straordinario per un’orchestra giovanissima, nata solo due anni fa insieme alla costituzione della sezione musicale dell’istituto, che ha già saputo imporsi in un concorso blasonato e competitivo, grazie a una performance impeccabile, curata nei minimi dettagli.

La giuria ha elogiato l’ottima intonazione, l’equilibrio tra le sezioni orchestrali e corali e l’esecuzione curata e viva, sottolineando l’eccezionale lavoro di preparazione e la maturità musicale dimostrata dagli studenti, pur essendo alla loro prima esperienza in un concorso di tale rilievo.

Tutti hanno lavorato in piena armonia, dimostrando che il gioco di squadra e l’alta qualità della didattica musicale integrata rappresentano la vera chiave del successo. Il progetto si è potuto realizzare anche grazie alla visione e al sostegno costante della dirigente scolastica, Dott.ssa Lilla Bruno, che ha creduto e continua a credere fortemente nel valore educativo delle arti e nella loro funzione formativa.

La dirigente ha voluto fortemente l’attivazione dell’indirizzo musicale, rendendo la “Mons. Di Donna” la seconda scuola a indirizzo musicale della città di Andria, promuovendo un modello educativo che valorizza l’espressione, la creatività e lo sviluppo delle competenze musicali nei ragazzi. Studi scientifici internazionali confermano come la pratica musicale, sin dalla giovane età, potenzi le capacità cognitive, la memoria, l’attenzione, la coordinazione motoria e la sensibilità emotiva.

Questo successo rappresenta non solo una medaglia al valore musicale, ma un punto di partenza per la crescita artistica e umana degli alunni, che hanno già dimostrato sicurezza sul palco e consapevolezza nel gestire le emozioni in contesti professionali.