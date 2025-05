Si è conclusa nella tarda serata di ieri, presso lo studio del Notaio Federico Ieva di Andria, l’assemblea straordinaria per il varo dell’aumento di capitale fino ad un milione di euro. Sarà possibile quindi da oggi sottoscrivere le quote della società Uniti per la Fidelis Srl (200 quote da €5.000 cadauna) società che controlla il 100% della SSD Fidelis Andria 2018 Srl.

Le quote potranno essere sottoscritte, presso lo studio del notaio Federico Ieva in Via Regina Margherita 102/C (Andria) dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 19.30, tramite deposito di assegno circolare intestato alla Uniti per la Fidelis Srl. La sottoscrizione partirà nella giornata di oggi e terminerà il 19 giugno alle ore 19.30. Per informazioni contattare il numero: 347 413 7694.