Importanti riconoscimenti sono stati assegnati al gruppo dirigente locale del partito di Azione da parte del Segretario Provinciale Francesco Spina in fase di composizione e nomina della Segreteria Provinciale BAT. Nominato vicesegretario provinciale l’avv. Antonio Nespoli, attuale commissario cittadino, mentre al consigliere comunale dott. Gianluca Grumo è stata assegnato il ruolo di coordinatore provinciale dei gruppi tematici.

A qualche ora dalla nomina Nespoli ha dichiarato che «l’obiettivo prioritario sarà quello di rilanciare la partecipazione dal basso con il costante coinvolgimento dei cittadini nelle scelte amministrative anche al fine di promuovere la formazione di una nuova classe dirigente competente e qualificata al servizio delle comunità. Le prossime competizioni elettorali devono tornare ad essere il momento più alto del confronto democratico».

Il consigliere Grumo, invece, ha sottolineato come «la forza centrista guidata da Carlo Calenda, sempre più, si rafforza anche sul nostro territorio, con una proposta alternativa credibile, andando oltre i soliti e rigidi schemi politici ed elettorali, con lo sguardo rivolto a scenari futuri in maniera pragmatica e responsabile nei confronti delle comunità locali».

«Un ringraziamento particolare è stato poi rivolto da entrambi al Segretario Provinciale Francesco Spina e al Segretario Regionale Ruggiero Mennea per il pregevole impegno di questi mesi finalizzato alla crescita e al radicamento del partito su tutto il territorio, così come apprezzamenti sono stati rivolti al consigliere regionale Mennea, delegato regionale al Welfare, per il lavoro che costantemente sta mettendo in campo in questo settore, così delicato quanto necessario per le fasce più deboli, in una rinnovata e lungimirante visione di politiche sociali», si legge in una nota di Azione Andria.