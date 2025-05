Garanzia Giovani rappresenta un’iniziativa concreta di inserimento nel mondo del lavoro per i giovani, lanciata dalla Commissione europea a favore degli Stati membri con tassi di disoccupazione giovanile superiori al 25%. Un programma che in Puglia trova ne “La Fabbrica del Sapere” un partner qualificato per trasformare le potenzialità dei ragazzi in competenze spendibili sul mercato del lavoro.

Un percorso strutturato in quattro fasi

Il programma Garanzia Giovani si articola attraverso un percorso ben definito che parte dall’informazione e accoglienza per proseguire con la presa in carico del giovane. Segue poi una fase di profiling per identificare le competenze e le attitudini individuali, fino ad arrivare alla consulenza orientativa che guida verso le scelte più appropriate. Il percorso si conclude con il patto di attivazione, che rappresenta l’impegno concreto verso l’inserimento lavorativo.

Formazione su misura per il mercato del lavoro

Avere un bagaglio culturale e personale che qualifichi e prepari al lavoro è fondamentale: la formazione è lo strumento che aiuta a restare al passo con i cambiamenti e ad avere più possibilità di ottenere un impiego, magari proprio quello desiderato. La formazione, immaginata anche da “La Fabbrica del Sapere” per il futuro inserimento lavorativo si basa sugli obiettivi personali di crescita professionale e sulle singole potenzialità, rilevate durante la precedente fase di orientamento, e nel contempo sul fabbisogno delle imprese. Serve a sostegno di un titolo di studio debole, o in caso di abbandono dell’università o altre difficoltà specifiche.

“La Fabbrica del Sapere” eroga corsi di formazione con indennità di frequenza, permettendo ai partecipanti di acquisire competenze professionali ricevendo un supporto economico durante il percorso formativo. I corsi professionalizzanti, anche di alta formazione, sono progettati per rispondere alle richieste concrete del mercato del lavoro locale e nazionale.

Tirocinio retribuito: l’esperienza che fa la differenza

Il tirocinio rappresenta il cuore dell’esperienza di Garanzia Giovani, permettendo di fare una vera esperienza formativa in azienda, in Italia o all’estero. Un’opportunità per rendersi conto di persona di come si lavora in azienda e scegliere in maniera più consapevole il proprio percorso professionale.

Il programma prevede due tipologie di tirocinio:

Tirocini extracurriculari regionali: hanno l’obiettivo di agevolare le scelte professionali e di aumentare le possibilità occupazionali una volta conseguito un diploma o una laurea, velocizzando e rendendo più efficace la transizione tra scuola e lavoro attraverso la formazione sul campo. Per chi ha perso il lavoro o fatica a trovarne uno, un tirocinio di reinserimento può favorire l’acquisizione di nuove competenze.

Tirocini extracurriculari in mobilità geografica nazionale e transnazionale: favoriscono un’esperienza formativa e professionale fuori regione o all’estero, con l’obiettivo di rafforzare il curriculum e mettere in diretto contatto con territori e mercati del lavoro più dinamici e in grado di offrire maggiori opportunità occupazionali.

Durata e compensi

Il tirocinio ha una durata fino a 6 mesi, estendibile fino a 12 mesi per persone con svantaggio. Viene riconosciuta un’indennità di partecipazione mensile, il cui importo è definito dalla Regione. Il contributo è più alto se il tirocinio si svolge al di fuori del proprio territorio. Per i tirocini all’estero è prevista anche una formazione linguistica specifica.

Chi può partecipare

I requisiti per accedere a Garanzia Giovani sono chiari: età compresa tra i 15 e i 29 anni, essere residenti in Italia e non avere un lavoro né partecipare a corsi di formazione professionale o di studio.

Come Iniziare

Per chi è interessato al programma Garanzia Giovani, “La Fabbrica del Sapere” mette a disposizione due sedi di riferimento: Via Genova, 43 ad Andria e Via Cialdini, 98 a Barletta. Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:00.

Per informazioni dettagliate è possibile consultare il sito web www.lafabbricadelsapere.it, inviare una mail a [email protected] o contattare i numeri 0883 887429 e 0883 348518.

Garanzia Giovani non è solo un programma di politiche attive del lavoro, ma un’opportunità concreta per costruire il proprio futuro professionale con competenza e determinazione.