A margine della vicenda che sta toccando il nosocomio cittadino, interviene il Sindaco Giovanna Bruno. «C’era un impegno: salvaguardare e potenziare l’Ospedale “L. Bonomo”, in termini di personale, specialità, servizi e unità operative. Una promessa che non suona tanto come risarcimento per il ritardo con cui si sta giungendo al nuovo ospedale, ma come riconoscimento dei risultati, sul campo, che dal “Bonomo” arrivano alla Asl della BAT, nonostante tutte le limitazioni logistiche in cui si opera».

«L’atto dell’azienda sanitaria del 23 maggio scorso ha destato immediate preoccupazioni per il suo contenuto, che mi hanno portato con urgenza ad interloquire con la direzione generale per avere spiegazioni, chiedendo di soprassedere da alcune scelte che suonano come un depauperamento non giustificato e non comprensibile allo stato. Auspico che in queste ore, prima dell’adozione in via definita dell’atto in questione, vengano ascoltate e valorizzate le proposte dei sindacati e degli addetti ai lavori, che vivono quotidianamente le dinamiche del “Bonomo”, la sua storia di eccellenza e la necessità, visti anche i numeri prodotti e i risultati raggiunti, di rafforzare tutta la filiera dell’emergenza-urgenza, tratto distintivo nella Bat di quello che sarà l’ospedale di secondo livello a realizzarsi, in agro di Andria».

«Inoltre, ho chiesto al presidente del consiglio comunale di dare seguito a precedenti incontri sul tema, invitando la direzione generale ad interfacciarsi costantemente con la comunità politica della nostra Città. Senza voler invadere il campo decisionale altrui e ledere le prerogative specifiche della ASL, chiedo, in futuro, una maggiore condivisione, auspicando sempre di più che possa avvenire a monte e non a valle».