Nella cornice storica del Maschio Angioino di Napoli, Pietro Zito ha ricevuto il Premio Culturale Internazionale “Cartagine 2025” – sezione Imprenditoria e Ristorazione. A darne notizia è stata la pagina social “Pietro Zito – Antichi Sapori”, con un post:

«Un riconoscimento che va ben oltre il singolo traguardo: celebra una vita dedicata alla terra, ai sapori autentici, alla cultura contadina e alla memoria delle nostre radici.

Dal piccolo borgo di Montegrosso al cuore del Mediterraneo, Pietro continua a portare avanti una visione che unisce la semplicità al coraggio, la tradizione all’ innovazione.

Ogni piatto racconta una storia. Ogni seme piantato è un atto d’amore. Un sentito ringraziamento all’Accademia Culturale Internazionale Cartagine per questo prestigioso riconoscimento, e in particolare al Presidente e Rettore Dott. @Alessandro Della Posta per l’onore e la stima dimostrata. Grazie a chi ogni giorno sceglie di condividere questo cammino con noi».