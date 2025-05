«L’Amministrazione Bruno, targata PD, ha trasformato la nostra città in un caos invivibile, dimostrando un’incapacità totale nel gestire viabilità, verde pubblico e persino i progetti per le piste ciclabili. La situazione è insostenibile, e l’inerzia del Sindaco Giovanna Bruno e della sua giunta sta toccando livelli sempre più preoccupanti». Una nota congiunta a firma dei seguenti partiti e movimenti politici: Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, NPSI-Liberali e Riformisti, UDC, Io Sud, Movimento Pugliese, Puglia Popolare e Generazione Catuma.

«Viabilità al collasso: il traffico ad Andria è fuori controllo. Negli ultimi anni, la congestione delle strade è aumentata a dismisura, rendendo gli spostamenti un’odissea quotidiana – spiegano – L’Amministrazione Bruno non solo non ha fatto nulla per risolvere il problema, ma lo ha aggravato con scelte scellerate. I lavori per l’interramento ferroviario, annunciati con proclami e presentazioni-spot dal Sindaco, sono come sempre in grave ritardo, lasciando la città ostaggio di cantieri e disagi. La zona dell’ospedale e di via Milite ignoto è peggiorata sotto ogni punto di vista, tra assenza di parcheggi e traffico insostenibile, aumentato ancora di più e con una pista ciclabile che ha limitato ulteriormente la carreggiata».

«Ed ancora, in un’altra zona della città, l’eliminazione del ponte Bailey ha strozzato ulteriormente la viabilità, senza che i lavori promessi siano ancora mai iniziati. Come se non bastasse, l’Amministrazione si vanta di piste ciclabili solo progettate, fortunatamente ancora mai realizzate perché palesemente prive di senso: tracciati illogici, scollegati e pensati senza considerare la sicurezza dei ciclisti né l’impatto sul traffico. Questi progetti-fantasma sono l’ennesima prova dell’incompetenza di questa giunta, che spreca tempo e risorse in piani inutili invece di agire con criterio. Per non parlare poi delle strade dissestate e della tangenziale rifatta a metà».

«Verde pubblico abbandonato: la situazione del verde pubblico è altrettanto drammatica. I parchi, a partire dalla Villa Comunale, versano in uno stato di degrado vergognoso, più simili alla foresta amazzonica che a spazi pubblici accoglienti. Erba incolta, arbusti fuori controllo e sporcizia ovunque: questa è la realtà che l’Amministrazione Bruno offre ai cittadini. Nessun piano di manutenzione, nessuna cura per gli spazi verdi che dovrebbero essere il polmone della città e un luogo di svago per famiglie e giovani. Peggio ancora, negli ultimi anni alcune aree verdi sono state eliminate, sacrificando il benessere dei cittadini per altri interessi urbanistici. È inaccettabile che il nostro patrimonio verde venga abbandonato a sé stesso, mentre il Sindaco e la sua giunta restano a guardare e si rendono protagonisti di spot elettorali sul nulla. Andria merita di meglio, basta con le passerelle mediatiche e i progetti campati in aria! I cittadini di Andria vogliono di meglio. Fuori il PD, dentro il cambiamento!».