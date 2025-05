A vigilare ed a rappresentare un punto di riferimento nei giorni di maggior afflusso a Castel del Monte ci saranno anche i carabinieri del comando provinciale BAT. Una iniziativa presentata oggi all’interno del maniero federiciano dove è ubicato l’info point dei carabinieri che sono già risultati particolarmente importanti in giornate di grande afflusso di turisti nelle scorse settimane.

A Castel del Monte, come spiegato in collegamento video dall’arch. Francesco Longobardi, Direttore Regionale Musei Nazionali Puglia, in alcuni giorni si superano anche le 3mila presenze giornaliere. La presenza di un punto di riferimento per la sicurezza significa tutelare i tanti turisti ma anche gli operatori del maniero ed i residenti nell’area.

Essenziale nella collaborazione tra istituzioni è sicuramente anche il ruolo della Polizia Locale di Andria. Il Castel del Monte è in una posizione complicata dal punto di vista logistico ma l’impegno degli agenti andriesi è massimo, nonostante i tanti enti che si dividono la collina.

Il servizio completo su News24.City.