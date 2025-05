Formarsi attraversi lo sport e più discipline. Comprendere i valori del gioco di squadra e dell’inclusione. E poi ancora vivere la sana competizione. Tutto questo è stata la mattinata vissuta allo stadio “Sant’Angelo dei Ricchi” di Andria in occasione dei Giochi della Gioventù. Quella della città federiciana è stata una delle 110 tappe che si stanno tenendo in tutta Italia, la terza in Puglia, coinvolgendo nel complesso oltre 100mila studenti delle classi quarte e quinte della scuola primaria e secondaria di I grado. Ad Andria erano presenti ben quindici scuole della BAT. Pallavolo, pallacanestro, atletica leggera e ginnastica, e poi ancora il baskin sempre più centrale in tema di inclusione. La manifestazione è stata possibile grazie agli uffici scolastici di Puglia e BAT, Sport e Salute, CONI e Comitato Italiano Paralimpico.

La giornata dei Giochi della Gioventù è stata anche l’occasione per avvicinare i piccoli a sport spesso ritenuti “minori”, ma che di minore non hanno assolutamente nulla rispetto ad altre discipline più praticate. Ma ancor più importante è stato incontrarsi per vivere questa giornata.

Il servizio.