«Le recenti dimissioni del segretario provinciale del PD Lorenzo Marchio Rossi si innestano sulle note vicende che riguardano tutta la leadership del PD provinciale e rappresentano una chiara manifestazione del fallimento di un sistema politico asfissiante che da troppo tempo sta inquinando il panorama politico della BAT». A scriverlo in una nota sono Forza Italia e Movimento Pugliese a firma dei quattro consiglieri comunali di riferimento e cioè Donatella Fracchiolla, Marcello Fisfola, Luigi Del Giudice e Nino Marmo che parlano del Partito Democratico provinciale.

«Fermo restando che il nostro giudizio riguarda esclusivamente l’aspetto politico delle vicende che riguardano le condotte del Consigliere Regionale Filippo Caracciolo, non possiamo esimerci dall’esprimere il nostro profondo sconcerto rispetto a quanto sta emergendo sugli organi di stampa. Forza Italia e Movimento Pugliese denunciano con fermezza l’ormai innegabile esistenza di un sistema clientelare pervasivo che mortifica e scredita profondamente l’immagine delle nostre istituzioni».

«L’occupazione militare dei centri di potere e la conseguente capacità di influire sulle nomine per i ruoli apicali degli enti e delle società pubbliche ha determinato l’asservimento della “Res publica” alle necessità elettorali del PD, in qualche caso anche attraverso la cooptazione di donne e uomini del centrodestra, che ha alterato la normale dialettica politica. Il sistema clientelare ha inquinato la governance di molte aziende pubbliche (ASL in primis), minandone le capacità operative a discapito dei comuni cittadini, promuovendo persone non meritevoli, il cui unico requisito richiesto era quello della fedeltà al potente di turno. Tale sistema di nomine, favori e gestione personalistica delle risorse pubbliche rappresenta l’antitesi della buona politica che Forza Italia e Movimento Pugliese perseguono. Riteniamo che il merito debba essere l’unico elemento di giudizio nell’individuazione di professionalità e competenze da mettere al servizio della pubblica amministrazione. Lo sgretolarsi della rete clientelare costruita da Caracciolo dimostra quanto sia effimera la costruzione di carriere politiche basate su logiche di potere e non sulle reali capacità politico amministrative, requisiti fondamentali per chi ha l’onore e l’onere di rappresentare le proprie comunità».

«Forza Italia e Movimento Pugliese continueranno a vigilare affinché prevalga la meritocrazia e la trasparenza nell’amministrazione pubblica, contro qualsiasi forma di clientelismo che compromette lo sviluppo del nostro territorio e mortifica le aspettative dei cittadini».