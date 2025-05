“Secondo quanto annunciato, al Forum Verso Sud, dal coordinatore della Zes Giosy Romano, le autorizzazioni per gli investimenti nella Zona Economica Speciale sono in continuo aumento. Sarebbero ad oggi 640, ma il dato è destinato ad aumentare perchè gli investitori sono attratti dalle procedure più snelle ed il Sud, grazie alla politica lungimirante del Governo Meloni, è sempre più appetibile”. Lo ha dichiarato il deputato andriese di Fratelli d’Italia, Mariangela Matera, commentando le dichiarazioni del coordinatore della Zes Giosy Romano a margine del Forum Verso Sud.

”Una strategia vincente che ha permesso di consolidare anche l’occupazione con oltre 3200 nuovi posti di lavoro, con 22 miliardi di investimenti. Numeri e dati che promuovono senza alcuna esitazione quanto questo Governo sta facendo affinché sia sempre più lontano il concetto di assistenzialismo fine a se stesso che ha consumato miliardi senza produrre nessun posto di lavoro se non l’attitudine a percepire reddito senza lavorare. Considerando i dati e riscoprendo un Sud sempre più concorrenziale, il governatore Emiliano ha ancora dubbi sull’efficacia della ZES? Ha compreso insieme al PD che la narrazione economica e non solo della nostra Nazione è letteralmente cambiata? Noi andremo avanti senza esitazione e, come più volte ha sostenuto il Presidente Meloni, l’unico verdetto che accetteremo è solo ed esclusivamente quello degli italiani che hanno riposto fiducia nel nostro programma elettorale”.