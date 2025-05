Signori, si cambia. Luca Vallarella, neo presidente e attuale proprietario del 100% dell’Andria, ha intenzione di cambiare la Fidelis dando un taglio netto col passato. Recente e meno recente. Parola d’ordine: trasparenza. Missione da compiere: lavorare per il coinvolgimento della città nel nuovo progetto, presentato ieri in conferenza stampa. Sulla falsariga di quanto accaduto a Fasano, è stata lanciata la sottoscrizione di quote, aperta naturalmente a tutti: 100 in totale, al prezzo di 10.000 euro per ogni quota.

C’è una deadline, seppur molto simbolica, per entrare a far parte del mondo Fidelis: 30 giugno 2025. La nuova società, non solo vuole testare il tessuto imprenditoriale andriese nel prossimo mese e mezzo, ma vuole avere le idee chiare sulla consistenza economica nel nuovo progetto.

La Fidelis ripartirà da Califano ds e Scaringella allenatore?

Una cosa è certa: la Fidelis sarà iscritta alla prossima Serie D.

