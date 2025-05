Venerdì 16 e sabato 17 maggio 2025, dalle ore 19:00 alle ore 21:00, la Biblioteca diocesana “S. Tommaso d’Aquino” di Andria, sita in Largo Seminario al civico 8, promuove l’iniziativa Spes messis in semine : apertura straordinaria serale del chiostro del Seminario Vescovile di Andria e mostra di volumi antichi appartenenti al nucleo librario originario del Seminario. Tra questi, il Codex fundationis manoscritto del 1705.

Una occasione per visitare il suggestivo chiostro con la nuova illuminazione, in orario insolito. L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle Giornate di valorizzazione dei beni culturali ecclesiastici promosse dall’Ufficio nazionale per i beni ecclesiastici e l’edilizia di culto della CEI, in collaborazione con AMEI, AAE e ABEI (le associazioni di musei, archivi e biblioteche ecclesiastiche). Ingresso libero.