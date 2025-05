Una legenda della scherma, inserito nella hall of fame internazionale come uno dei personaggi che hanno fatto la storia di questa disciplina, sarà tra gli ospiti della seconda edizione del “week end dello sport” organizzato dal comando provinciale dei carabinieri della BAT. Sandro Cuomo, olimpionico nel 1996 e poi commissario tecnico tra i più titolati della spada di tutti i tempi. Ma non solo lui ad Andria all’interno dello Sport Academy Village nel weekend del 24 e 25 maggio bensì anche Roberta Bonatti, carabiniere scelto e pugile con ben sette campionati italiani vinti oltre ad un argento europeo. Ma anche i rappresentanti del centro sportivo paralimpico dei carabinieri.

L’iniziativa già andata in scena nello scorso anno a Trani vedrà coinvolti i carabinieri di tutte le specialità mentre molte associazioni del territorio daranno vita a tante discipline che coinvolgeranno i ragazzi con l’obiettivo anche di favorire l’inclusione.

Ruolo essenziale nell’organizzazione è stato quello di Sport e Salute con cui i carabinieri hanno un protocollo d’intesa.

Tra i partner c’è anche l’associazione Amici per la Vita che negli anni ha costruito preziose collaborazioni istituzionali per avvicinare i giovani alla cultura della legalità.

Il servizio di News24.City.